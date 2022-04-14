Bonk Staked SOL (BONKSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonk Staked SOL (BONKSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Information bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator Officiel hjemmeside: http://bonkcoin.com

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bonk Staked SOL (BONKSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.39M $ 41.39M $ 41.39M Samlet udbud $ 198.72K $ 198.72K $ 198.72K Cirkulerende forsyning $ 198.72K $ 198.72K $ 198.72K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.39M $ 41.39M $ 41.39M Alle tiders Høj: $ 312.7 $ 312.7 $ 312.7 Alle tiders Lav: $ 106.8 $ 106.8 $ 106.8 Nuværende pris: $ 208.26 $ 208.26 $ 208.26 Få mere at vide om Bonk Staked SOL (BONKSOL) pris

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bonk Staked SOL (BONKSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONKSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONKSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONKSOL's tokenomics, kan du udforske BONKSOL tokens live-pris!

