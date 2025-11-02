Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01634943 $ 0.01634943 $ 0.01634943 24H lav $ 0.01669835 $ 0.01669835 $ 0.01669835 24H høj 24H lav $ 0.01634943$ 0.01634943 $ 0.01634943 24H høj $ 0.01669835$ 0.01669835 $ 0.01669835 All Time High $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Laveste pris $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.77% Prisændring (7D) -3.79% Prisændring (7D) -3.79%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) realtidsprisen er $0.01656975. I løbet af de sidste 24 timer har SAVIOUR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01634943 og et højdepunkt på $ 0.01669835, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAVIOURs højeste pris nogensinde er $ 0.04502769, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01567175.

Når det gælder kortsigtet performance, SAVIOUR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.77% i løbet af 24 timer og -3.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 281.64K$ 281.64K $ 281.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 281.64K$ 281.64K $ 281.64K Cirkulationsforsyning 17.00M 17.00M 17.00M Samlet Udbud 16,997,476.683433 16,997,476.683433 16,997,476.683433

Den nuværende markedsværdi på Bonk Level Saviour er $ 281.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAVIOUR er 17.00M, med et samlet udbud på 16997476.683433. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 281.64K.