Den direkte Bonk Index pris i dag er 0.00000896 USD. Følg med i realtid BNKK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNKK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Bonk Index pris i dag er 0.00000896 USD. Følg med i realtid BNKK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNKK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BNKK

BNKK Prisinfo

Hvad er BNKK

BNKK Whitepaper

BNKK Officiel hjemmeside

BNKK Tokenomics

BNKK Prisprognose

Bonk Index Logo

Bonk Index Pris (BNKK)

Ikke noteret

1 BNKK til USD direkte pris:

--
----
-0.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Bonk Index (BNKK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:44:19 (UTC+8)

Bonk Index (BNKK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000892
$ 0.00000892$ 0.00000892
24H lav
$ 0.00000913
$ 0.00000913$ 0.00000913
24H høj

$ 0.00000892
$ 0.00000892$ 0.00000892

$ 0.00000913
$ 0.00000913$ 0.00000913

$ 0.00264481
$ 0.00264481$ 0.00264481

$ 0.00000892
$ 0.00000892$ 0.00000892

-0.10%

-1.82%

-21.28%

-21.28%

Bonk Index (BNKK) realtidsprisen er $0.00000896. I løbet af de sidste 24 timer har BNKK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000892 og et højdepunkt på $ 0.00000913, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNKKs højeste pris nogensinde er $ 0.00264481, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000892.

Når det gælder kortsigtet performance, BNKK har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, -1.82% i løbet af 24 timer og -21.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bonk Index (BNKK) Markedsinformation

$ 8.96K
$ 8.96K$ 8.96K

--
----

$ 8.96K
$ 8.96K$ 8.96K

999.91M
999.91M 999.91M

999,908,442.636482
999,908,442.636482 999,908,442.636482

Den nuværende markedsværdi på Bonk Index er $ 8.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNKK er 999.91M, med et samlet udbud på 999908442.636482. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.96K.

Bonk Index (BNKK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Bonk Index til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bonk Index til USD $ -0.0000065951.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bonk Index til USD $ -0.0000087832.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bonk Index til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.82%
30 dage$ -0.0000065951-73.60%
60 dage$ -0.0000087832-98.02%
90 dage$ 0--

Hvad er Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Bonk Index (BNKK) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Bonk Index Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bonk Index (BNKK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bonk Index (BNKK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bonk Index.

Tjek Bonk Index prisprediktion nu!

BNKK til lokale valutaer

Bonk Index (BNKK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bonk Index (BNKK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BNKK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Bonk Index (BNKK)

Hvor meget er Bonk Index (BNKK) værd i dag?
Den direkte BNKK pris i USD er 0.00000896 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BNKK til USD pris?
Den aktuelle pris på BNKKtil USD er $ 0.00000896. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bonk Index?
Markedsværdien for BNKK er $ 8.96K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BNKK?
Den cirkulerende forsyning af BNKK er 999.91M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BNKK?
BNKK opnåede en ATH-pris på 0.00264481 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BNKK?
BNKK så en ATL-pris på 0.00000892 USD.
Hvad er handelsvolumen for BNKK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BNKK er -- USD.
Bliver BNKK højere i år?
BNKK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BNKK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Bonk Index (BNKK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

