Bonk Index (BNKK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000892 $ 0.00000892 $ 0.00000892 24H lav $ 0.00000913 $ 0.00000913 $ 0.00000913 24H høj 24H lav $ 0.00000892$ 0.00000892 $ 0.00000892 24H høj $ 0.00000913$ 0.00000913 $ 0.00000913 All Time High $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Laveste pris $ 0.00000892$ 0.00000892 $ 0.00000892 Prisændring (1H) -0.10% Prisændring (1D) -1.82% Prisændring (7D) -21.28% Prisændring (7D) -21.28%

Bonk Index (BNKK) realtidsprisen er $0.00000896. I løbet af de sidste 24 timer har BNKK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000892 og et højdepunkt på $ 0.00000913, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNKKs højeste pris nogensinde er $ 0.00264481, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000892.

Når det gælder kortsigtet performance, BNKK har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, -1.82% i løbet af 24 timer og -21.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bonk Index (BNKK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Cirkulationsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Samlet Udbud 999,908,442.636482 999,908,442.636482 999,908,442.636482

Den nuværende markedsværdi på Bonk Index er $ 8.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNKK er 999.91M, med et samlet udbud på 999908442.636482. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.96K.