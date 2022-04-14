BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Information BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.02K $ 58.02K $ 58.02K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.02K $ 58.02K $ 58.02K Alle tiders Høj: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 Alle tiders Lav: $ 0.00002716 $ 0.00002716 $ 0.00002716 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) pris

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNIPCS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNIPCS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNIPCS's tokenomics, kan du udforske UNIPCS tokens live-pris!

UNIPCS Prisprediktion Vil du vide, hvor UNIPCS måske er på vej hen? Vores UNIPCS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNIPCS Tokens prisprediktion nu!

