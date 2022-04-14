Bolivarcoin (BOLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bolivarcoin (BOLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bolivarcoin (BOLI) Information Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses. Officiel hjemmeside: http://www.bolis.info/ Køb BOLI nu!

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bolivarcoin (BOLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.69K $ 20.69K $ 20.69K Samlet udbud $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Cirkulerende forsyning $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.69K $ 20.69K $ 20.69K Alle tiders Høj: $ 0.313124 $ 0.313124 $ 0.313124 Alle tiders Lav: $ 0.00089406 $ 0.00089406 $ 0.00089406 Nuværende pris: $ 0.00101441 $ 0.00101441 $ 0.00101441 Få mere at vide om Bolivarcoin (BOLI) pris

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bolivarcoin (BOLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOLI's tokenomics, kan du udforske BOLI tokens live-pris!

