Den direkte Body Scan AI pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid SCANAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SCANAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SCANAI

SCANAI Prisinfo

Hvad er SCANAI

SCANAI Officiel hjemmeside

SCANAI Tokenomics

SCANAI Prisprognose

Body Scan AI Pris (SCANAI)

1 SCANAI til USD direkte pris:

$0.00039223
$0.00039223
-1.10%1D
Body Scan AI (SCANAI) Live prisdiagram
Body Scan AI (SCANAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00276659
$ 0.00276659

$ 0
$ 0

+0.43%

-1.19%

-24.54%

-24.54%

Body Scan AI (SCANAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SCANAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SCANAIs højeste pris nogensinde er $ 0.00276659, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SCANAI har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, -1.19% i løbet af 24 timer og -24.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Body Scan AI (SCANAI) Markedsinformation

$ 392.18K
$ 392.18K

--
--

$ 392.18K
$ 392.18K

999.86M
999.86M

999,860,732.100812
999,860,732.100812

Den nuværende markedsværdi på Body Scan AI er $ 392.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SCANAI er 999.86M, med et samlet udbud på 999860732.100812. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 392.18K.

Body Scan AI (SCANAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Body Scan AI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Body Scan AI til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Body Scan AI til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Body Scan AI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.19%
30 dage$ 0-58.98%
60 dage$ 0+54.83%
90 dage$ 0--

Hvad er Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Body Scan AI (SCANAI) Ressource

Officiel hjemmeside

Body Scan AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Body Scan AI (SCANAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Body Scan AI (SCANAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Body Scan AI.

Tjek Body Scan AI prisprediktion nu!

SCANAI til lokale valutaer

Body Scan AI (SCANAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Body Scan AI (SCANAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SCANAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Body Scan AI (SCANAI)

Hvor meget er Body Scan AI (SCANAI) værd i dag?
Den direkte SCANAI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SCANAI til USD pris?
Den aktuelle pris på SCANAItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Body Scan AI?
Markedsværdien for SCANAI er $ 392.18K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SCANAI?
Den cirkulerende forsyning af SCANAI er 999.86M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SCANAI?
SCANAI opnåede en ATH-pris på 0.00276659 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SCANAI?
SCANAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for SCANAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SCANAI er -- USD.
Bliver SCANAI højere i år?
SCANAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SCANAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Body Scan AI (SCANAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,030.29

$3,872.93

$0.02847

$186.06

$1.0003

$110,030.29

$3,872.93

$186.06

$73.33

$19.866

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07758

$0.000000000000000000000020

$0.000316

$0.00004978

$0.0022

$0.0000000000004688

