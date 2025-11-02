UdvekslingDEX+
Den direkte BOBBY Rizz pris i dag er 0.0000136 USD. Følg med i realtid BOBBY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOBBY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BOBBY

BOBBY Prisinfo

Hvad er BOBBY

BOBBY Tokenomics

BOBBY Prisprognose

BOBBY Rizz Logo

BOBBY Rizz Pris (BOBBY)

Ikke noteret

1 BOBBY til USD direkte pris:

--
----
-4.00%1D
BOBBY Rizz (BOBBY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:28:27 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000136
$ 0.0000136
24H lav
$ 0.00001417
$ 0.00001417
24H høj

$ 0.0000136
$ 0.0000136

$ 0.00001417
$ 0.00001417

$ 0.00036731
$ 0.00036731

$ 0.0000136
$ 0.0000136

-0.31%

-4.03%

-14.85%

-14.85%

BOBBY Rizz (BOBBY) realtidsprisen er $0.0000136. I løbet af de sidste 24 timer har BOBBY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000136 og et højdepunkt på $ 0.00001417, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOBBYs højeste pris nogensinde er $ 0.00036731, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000136.

Når det gælder kortsigtet performance, BOBBY har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -4.03% i løbet af 24 timer og -14.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOBBY Rizz (BOBBY) Markedsinformation

$ 13.59K
$ 13.59K

--
--

$ 13.59K
$ 13.59K

999.91M
999.91M

999,911,396.467978
999,911,396.467978

Den nuværende markedsværdi på BOBBY Rizz er $ 13.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOBBY er 999.91M, med et samlet udbud på 999911396.467978. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.59K.

BOBBY Rizz (BOBBY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BOBBY Rizz til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BOBBY Rizz til USD $ -0.0000105243.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BOBBY Rizz til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BOBBY Rizz til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.03%
30 dage$ -0.0000105243-77.38%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BOBBY Rizz Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BOBBY Rizz (BOBBY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BOBBY Rizz (BOBBY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BOBBY Rizz.

Tjek BOBBY Rizz prisprediktion nu!

BOBBY til lokale valutaer

BOBBY Rizz (BOBBY) Tokenomics

At forstå tokenomics for BOBBY Rizz (BOBBY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOBBY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BOBBY Rizz (BOBBY)

Hvor meget er BOBBY Rizz (BOBBY) værd i dag?
Den direkte BOBBY pris i USD er 0.0000136 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOBBY til USD pris?
Den aktuelle pris på BOBBYtil USD er $ 0.0000136. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BOBBY Rizz?
Markedsværdien for BOBBY er $ 13.59K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOBBY?
Den cirkulerende forsyning af BOBBY er 999.91M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOBBY?
BOBBY opnåede en ATH-pris på 0.00036731 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOBBY?
BOBBY så en ATL-pris på 0.0000136 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOBBY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOBBY er -- USD.
Bliver BOBBY højere i år?
BOBBY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOBBY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BOBBY Rizz (BOBBY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,067.78

$3,873.99

$0.03060

$185.43

$1.0002

$110,067.78

$3,873.99

$185.43

$72.13

$19.931

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07519

$0.000000000000000000000019

$0.0042005

$0.00005788

$0.000310

$0.0021

