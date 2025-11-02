BOBBY Rizz (BOBBY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000136 - $ 0.00001417
24H lav: $ 0.0000136
24H høj: $ 0.00001417
All Time High: $ 0.00036731
Laveste pris: $ 0.0000136
Prisændring (1H): -0.31%
Prisændring (1D): -4.03%
Prisændring (7D): -14.85%

BOBBY Rizz (BOBBY) realtidsprisen er $0.0000136. I løbet af de sidste 24 timer har BOBBY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000136 og et højdepunkt på $ 0.00001417, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOBBYs højeste pris nogensinde er $ 0.00036731, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000136.

Når det gælder kortsigtet performance, BOBBY har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -4.03% i løbet af 24 timer og -14.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BOBBY Rizz (BOBBY) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 13.59K
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 13.59K
Cirkulationsforsyning: 999.91M
Samlet Udbud: 999,911,396.467978

Den nuværende markedsværdi på BOBBY Rizz er $ 13.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOBBY er 999.91M, med et samlet udbud på 999911396.467978. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.59K.