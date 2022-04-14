BNBULL (BNBULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i BNBULL (BNBULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BNBULL (BNBULL) Information Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win! Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights! Let's Make BNB Memes Great Again! Mission: Bring the bull back to Binance! Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future. BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project. Officiel hjemmeside: https://www.bnbull.io/ Køb BNBULL nu!

BNBULL (BNBULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BNBULL (BNBULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.71K $ 7.71K $ 7.71K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.71K $ 7.71K $ 7.71K Alle tiders Høj: $ 0.0014786 $ 0.0014786 $ 0.0014786 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BNBULL (BNBULL) pris

BNBULL (BNBULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BNBULL (BNBULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNBULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNBULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNBULL's tokenomics, kan du udforske BNBULL tokens live-pris!

