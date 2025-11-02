BNB LION (BNBLION) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.56% Prisændring (1D) -0.31% Prisændring (7D) +38.27% Prisændring (7D) +38.27%

BNB LION (BNBLION) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BNBLION handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNBLIONs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BNBLION har ændret sig med +1.56% i løbet af den sidste time, -0.31% i løbet af 24 timer og +38.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BNB LION (BNBLION) Markedsinformation

Markedsværdi $ 303.58K$ 303.58K $ 303.58K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 303.58K$ 303.58K $ 303.58K Cirkulationsforsyning 94,765.60T 94,765.60T 94,765.60T Samlet Udbud 9.476559660164029e+16 9.476559660164029e+16 9.476559660164029e+16

Den nuværende markedsværdi på BNB LION er $ 303.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNBLION er 94,765.60T, med et samlet udbud på 9.476559660164029e+16. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 303.58K.