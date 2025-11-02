UdvekslingDEX+
Den direkte BNB Frog Inu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BNBFROG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNBFROG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte BNB Frog Inu pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BNBFROG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNBFROG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BNBFROG

BNBFROG Prisinfo

Hvad er BNBFROG

BNBFROG Officiel hjemmeside

BNBFROG Tokenomics

BNBFROG Prisprognose

BNB Frog Inu Pris (BNBFROG)

1 BNBFROG til USD direkte pris:

$0
$0$0
+0.80%1D
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Live prisdiagram
BNB Frog Inu (BNBFROG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H lav
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H høj

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+1.04%

+0.87%

+9.44%

+9.44%

BNB Frog Inu (BNBFROG) realtidsprisen er $0. I løbet af de sidste 24 timer har BNBFROG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0 og et højdepunkt på $ 0.0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNBFROGs højeste pris nogensinde er $ 0.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0.

Når det gælder kortsigtet performance, BNBFROG har ændret sig med +1.04% i løbet af den sidste time, +0.87% i løbet af 24 timer og +9.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Markedsinformation

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Den nuværende markedsværdi på BNB Frog Inu er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNBFROG er 8,519,880,230,176.20T, med et samlet udbud på 9.2599401150881e+24. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.45M.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af BNB Frog Inu til USD $ 0.0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af BNB Frog Inu til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af BNB Frog Inu til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 90 dage var prisændringen af BNB Frog Inu til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0.0+0.87%
30 dage$ 0.0000000000-14.18%
60 dage$ 0.0000000000+48.80%
90 dage$ 0--

Hvad er BNB Frog Inu (BNBFROG)

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

BNB Frog Inu (BNBFROG) Ressource

Officiel hjemmeside

BNB Frog Inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BNB Frog Inu (BNBFROG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BNB Frog Inu (BNBFROG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BNB Frog Inu.

Tjek BNB Frog Inu prisprediktion nu!

BNBFROG til lokale valutaer

BNB Frog Inu (BNBFROG) Tokenomics

At forstå tokenomics for BNB Frog Inu (BNBFROG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BNBFROG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om BNB Frog Inu (BNBFROG)

Hvor meget er BNB Frog Inu (BNBFROG) værd i dag?
Den direkte BNBFROG pris i USD er 0.0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BNBFROG til USD pris?
Den aktuelle pris på BNBFROGtil USD er $ 0.0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BNB Frog Inu?
Markedsværdien for BNBFROG er $ 1.34M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BNBFROG?
Den cirkulerende forsyning af BNBFROG er 8,519,880,230,176.20T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BNBFROG?
BNBFROG opnåede en ATH-pris på 0.0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BNBFROG?
BNBFROG så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BNBFROG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BNBFROG er -- USD.
Bliver BNBFROG højere i år?
BNBFROG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BNBFROG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
BNB Frog Inu (BNBFROG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

