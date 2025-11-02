BNB Frog Inu (BNBFROG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24H lav $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24H høj 24H lav $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24H høj $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 All Time High $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisændring (1H) +1.04% Prisændring (1D) +0.87% Prisændring (7D) +9.44% Prisændring (7D) +9.44%

BNB Frog Inu (BNBFROG) realtidsprisen er $0. I løbet af de sidste 24 timer har BNBFROG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0 og et højdepunkt på $ 0.0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNBFROGs højeste pris nogensinde er $ 0.0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0.

Når det gælder kortsigtet performance, BNBFROG har ændret sig med +1.04% i løbet af den sidste time, +0.87% i løbet af 24 timer og +9.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BNB Frog Inu (BNBFROG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Cirkulationsforsyning 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Samlet Udbud 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Den nuværende markedsværdi på BNB Frog Inu er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BNBFROG er 8,519,880,230,176.20T, med et samlet udbud på 9.2599401150881e+24. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.45M.