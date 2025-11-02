BNB DOGE (BOGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00118783$ 0.00118783 $ 0.00118783 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) -1.08% Prisændring (7D) -8.75% Prisændring (7D) -8.75%

BNB DOGE (BOGE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00118783, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOGE har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -1.08% i løbet af 24 timer og -8.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BNB DOGE (BOGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BNB DOGE er $ 19.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOGE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.51K.