BNB Card (BNBCARD) Information BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Officiel hjemmeside: https://bnbcard-bsc.com/ Køb BNBCARD nu!

BNB Card (BNBCARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BNB Card (BNBCARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.37M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.37M Alle tiders Høj: $ 0.01981881 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00336956 Få mere at vide om BNB Card (BNBCARD) pris

BNB Card (BNBCARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BNB Card (BNBCARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNBCARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNBCARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNBCARD's tokenomics, kan du udforske BNBCARD tokens live-pris!

