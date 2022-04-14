BNB Agents (BNBAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BNB Agents (BNBAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BNB Agents (BNBAI) Information BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems. Officiel hjemmeside: https://bnbagents.ai/ Hvidbog: https://docs.bnbagents.ai/ Køb BNBAI nu!

BNB Agents (BNBAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BNB Agents (BNBAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.51K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 958.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.06K Alle tiders Høj: $ 0.01153989 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

BNB Agents (BNBAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BNB Agents (BNBAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNBAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNBAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNBAI's tokenomics, kan du udforske BNBAI tokens live-pris!

BNBAI Prisprediktion Vil du vide, hvor BNBAI måske er på vej hen? Vores BNBAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

