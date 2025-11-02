Blunt (BLUNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000919 $ 0.00000919 $ 0.00000919 24H lav $ 0.00000932 $ 0.00000932 $ 0.00000932 24H høj 24H lav $ 0.00000919$ 0.00000919 $ 0.00000919 24H høj $ 0.00000932$ 0.00000932 $ 0.00000932 All Time High $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Laveste pris $ 0.00000892$ 0.00000892 $ 0.00000892 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.10% Prisændring (7D) -12.05% Prisændring (7D) -12.05%

Blunt (BLUNT) realtidsprisen er $0.00000921. I løbet af de sidste 24 timer har BLUNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000919 og et højdepunkt på $ 0.00000932, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLUNTs højeste pris nogensinde er $ 0.00133089, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000892.

Når det gælder kortsigtet performance, BLUNT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.10% i løbet af 24 timer og -12.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Blunt (BLUNT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Cirkulationsforsyning 993.75M 993.75M 993.75M Samlet Udbud 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

Den nuværende markedsværdi på Blunt er $ 9.15K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLUNT er 993.75M, med et samlet udbud på 993754980.150596. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.15K.