Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Information BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Officiel hjemmeside: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Køb BLUEBERRY nu!

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.69K $ 15.69K $ 15.69K Samlet udbud $ 995.00M $ 995.00M $ 995.00M Cirkulerende forsyning $ 995.00M $ 995.00M $ 995.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.69K $ 15.69K $ 15.69K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) pris

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLUEBERRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLUEBERRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLUEBERRY's tokenomics, kan du udforske BLUEBERRY tokens live-pris!

BLUEBERRY Prisprediktion Vil du vide, hvor BLUEBERRY måske er på vej hen? Vores BLUEBERRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLUEBERRY Tokens prisprediktion nu!

