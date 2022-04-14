Blue Whale (WHALE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blue Whale (WHALE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blue Whale (WHALE) Information Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale. Officiel hjemmeside: https://www.bluewhale.wtf Køb WHALE nu!

Blue Whale (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blue Whale (WHALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Samlet udbud $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Cirkulerende forsyning $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Alle tiders Høj: $ 0.00012883 $ 0.00012883 $ 0.00012883 Alle tiders Lav: $ 0.0000011 $ 0.0000011 $ 0.0000011 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Blue Whale (WHALE) pris

Blue Whale (WHALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blue Whale (WHALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHALE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHALE's tokenomics, kan du udforske WHALE tokens live-pris!

WHALE Prisprediktion Vil du vide, hvor WHALE måske er på vej hen? Vores WHALE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WHALE Tokens prisprediktion nu!

