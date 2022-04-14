Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics

Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Blue Butt Cheese (BBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Blue Butt Cheese (BBC) Information

Blue Butt Cheese Revolution

Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity!

Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy.

BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together.

Officiel hjemmeside:
https://bluebuttcheese.com/

Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blue Butt Cheese (BBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 32.77K
Samlet udbud
$ 674.70M
Cirkulerende forsyning
$ 674.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 32.77K
Alle tiders Høj:
$ 0.00173872
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Blue Butt Cheese (BBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BBC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BBC's tokenomics, kan du udforske BBC tokens live-pris!

BBC Prisprediktion

Vil du vide, hvor BBC måske er på vej hen? Vores BBC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.