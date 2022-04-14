Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bloop Furpal (BLOOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bloop Furpal (BLOOP) Information Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive! Officiel hjemmeside: https://bloop.fun Køb BLOOP nu!

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bloop Furpal (BLOOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.09K $ 9.09K $ 9.09K Samlet udbud $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Cirkulerende forsyning $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.09K $ 9.09K $ 9.09K Alle tiders Høj: $ 0.01139617 $ 0.01139617 $ 0.01139617 Alle tiders Lav: $ 0.00000497 $ 0.00000497 $ 0.00000497 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bloop Furpal (BLOOP) pris

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bloop Furpal (BLOOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOOP's tokenomics, kan du udforske BLOOP tokens live-pris!

