Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Information The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview Køb BGCI nu!

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.95K $ 89.95K $ 89.95K Samlet udbud $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Cirkulerende forsyning $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.95K $ 89.95K $ 89.95K Alle tiders Høj: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Alle tiders Lav: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Nuværende pris: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 Få mere at vide om Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) pris

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BGCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BGCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BGCI's tokenomics, kan du udforske BGCI tokens live-pris!

BGCI Prisprediktion Vil du vide, hvor BGCI måske er på vej hen? Vores BGCI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BGCI Tokens prisprediktion nu!

