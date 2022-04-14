Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bloodline Chanting My Name (CHANT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Information The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market. Officiel hjemmeside: https://www.bloodlinechanting.com/ Køb CHANT nu!

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bloodline Chanting My Name (CHANT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.19K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.19K Alle tiders Høj: $ 0.00312964 Alle tiders Lav: $ 0.00001926 Nuværende pris: $ 0

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bloodline Chanting My Name (CHANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHANT's tokenomics, kan du udforske CHANT tokens live-pris!

