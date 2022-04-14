BLOOD ($BLOOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i BLOOD ($BLOOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BLOOD ($BLOOD) Information BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders. Officiel hjemmeside: https://www.bloodcoin.wtf Hvidbog: https://cdn.prod.website-files.com/6685d46d1c145b6e6e107439/66a680dfe4ae85e91bf1cc7c_Whitepaper.pdf Køb $BLOOD nu!

BLOOD ($BLOOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BLOOD ($BLOOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K Samlet udbud $ 848.89B $ 848.89B $ 848.89B Cirkulerende forsyning $ 848.89B $ 848.89B $ 848.89B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K Alle tiders Høj: $ 0.00000285 $ 0.00000285 $ 0.00000285 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BLOOD ($BLOOD) pris

BLOOD ($BLOOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BLOOD ($BLOOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BLOOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BLOOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BLOOD's tokenomics, kan du udforske $BLOOD tokens live-pris!

