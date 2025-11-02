Blood Crystal (BC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00258085 $ 0.00258085 $ 0.00258085 24H lav $ 0.00275785 $ 0.00275785 $ 0.00275785 24H høj 24H lav $ 0.00258085$ 0.00258085 $ 0.00258085 24H høj $ 0.00275785$ 0.00275785 $ 0.00275785 All Time High $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 Laveste pris $ 0.00255641$ 0.00255641 $ 0.00255641 Prisændring (1H) +2.11% Prisændring (1D) -3.27% Prisændring (7D) -8.84% Prisændring (7D) -8.84%

Blood Crystal (BC) realtidsprisen er $0.00265567. I løbet af de sidste 24 timer har BC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00258085 og et højdepunkt på $ 0.00275785, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BCs højeste pris nogensinde er $ 0.092679, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00255641.

Når det gælder kortsigtet performance, BC har ændret sig med +2.11% i løbet af den sidste time, -3.27% i løbet af 24 timer og -8.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Blood Crystal (BC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Cirkulationsforsyning 844.04M 844.04M 844.04M Samlet Udbud 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Den nuværende markedsværdi på Blood Crystal er $ 2.24M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BC er 844.04M, med et samlet udbud på 844043746.0000001. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.24M.