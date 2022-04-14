Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blocky Ai Agent (BLOCKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Information Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump Officiel hjemmeside: https://blockyaiagent.io/ Køb BLOCKY nu!

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blocky Ai Agent (BLOCKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 124.78K $ 124.78K $ 124.78K Samlet udbud $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M Cirkulerende forsyning $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 124.78K $ 124.78K $ 124.78K Alle tiders Høj: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 Alle tiders Lav: $ 0.00012308 $ 0.00012308 $ 0.00012308 Nuværende pris: $ 0.00013242 $ 0.00013242 $ 0.00013242 Få mere at vide om Blocky Ai Agent (BLOCKY) pris

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blocky Ai Agent (BLOCKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOCKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOCKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOCKY's tokenomics, kan du udforske BLOCKY tokens live-pris!

BLOCKY Prisprediktion Vil du vide, hvor BLOCKY måske er på vej hen? Vores BLOCKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

