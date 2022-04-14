BlockInsightAI (BIAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlockInsightAI (BIAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlockInsightAI (BIAI) Information our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens. Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making. Officiel hjemmeside: https://blockinsight.ai/ Køb BIAI nu!

BlockInsightAI (BIAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlockInsightAI (BIAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.99K $ 85.99K $ 85.99K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 85.99K $ 85.99K $ 85.99K Alle tiders Høj: $ 0.02903878 $ 0.02903878 $ 0.02903878 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00085991 $ 0.00085991 $ 0.00085991 Få mere at vide om BlockInsightAI (BIAI) pris

BlockInsightAI (BIAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlockInsightAI (BIAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIAI's tokenomics, kan du udforske BIAI tokens live-pris!

BIAI Prisprediktion Vil du vide, hvor BIAI måske er på vej hen? Vores BIAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIAI Tokens prisprediktion nu!

