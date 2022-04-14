Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics
Blockchain Monster Hunt (BCMC) Information
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming.
Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockchain Monster Hunt (BCMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Blockchain Monster Hunt (BCMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BCMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BCMC tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BCMC's tokenomics, kan du udforske BCMC tokens live-pris!
BCMC Prisprediktion
Vil du vide, hvor BCMC måske er på vej hen? Vores BCMC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.