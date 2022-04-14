Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blockchain Monster Hunt (BCMC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Information NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world's first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Officiel hjemmeside: https://bcmhunt.com/

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockchain Monster Hunt (BCMC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 184.64K $ 184.64K $ 184.64K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 781.87K $ 781.87K $ 781.87K Alle tiders Høj: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 Alle tiders Lav: $ 0.00061419 $ 0.00061419 $ 0.00061419 Nuværende pris: $ 0.00078191 $ 0.00078191 $ 0.00078191 Få mere at vide om Blockchain Monster Hunt (BCMC) pris

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blockchain Monster Hunt (BCMC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCMC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCMC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCMC's tokenomics, kan du udforske BCMC tokens live-pris!

