Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Information

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:

  • Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
  • Liquidity Providing
  • Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
  • Staking and NFT based governance
  • Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Officiel hjemmeside:
https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K
Samlet udbud
$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M
Cirkulerende forsyning
$ 691.06K
$ 691.06K$ 691.06K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K
Alle tiders Høj:
$ 19.51
$ 19.51$ 19.51
Alle tiders Lav:
$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135
Nuværende pris:
$ 0.01489697
$ 0.01489697$ 0.01489697

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BCUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BCUG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BCUG's tokenomics, kan du udforske BCUG tokens live-pris!

BCUG Prisprediktion

Vil du vide, hvor BCUG måske er på vej hen? Vores BCUG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.