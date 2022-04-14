Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Information BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Officiel hjemmeside: https://www.blockchaincuties.finance/ Køb BCUG nu!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.29K Samlet udbud $ 3.87M Cirkulerende forsyning $ 691.06K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.64K Alle tiders Høj: $ 19.51 Alle tiders Lav: $ 0.00500135 Nuværende pris: $ 0.01489697 Få mere at vide om Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) pris

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCUG's tokenomics, kan du udforske BCUG tokens live-pris!

