Blobana pet (BLOB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blobana pet (BLOB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blobana pet (BLOB) Information Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Officiel hjemmeside: https://blobanapet.com/ Hvidbog: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Køb BLOB nu!

Blobana pet (BLOB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blobana pet (BLOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.31K Samlet udbud $ 999.02M Cirkulerende forsyning $ 999.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.31K Alle tiders Høj: $ 0.02231444 Alle tiders Lav: $ 0.00003389 Nuværende pris: $ 0

Blobana pet (BLOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blobana pet (BLOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOB's tokenomics, kan du udforske BLOB tokens live-pris!

