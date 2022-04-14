BlazeX (BLAZEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlazeX (BLAZEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlazeX (BLAZEX) Information Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Officiel hjemmeside: https://blazex.org/ Hvidbog: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf Køb BLAZEX nu!

BlazeX (BLAZEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlazeX (BLAZEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 113.29K $ 113.29K $ 113.29K Samlet udbud $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Cirkulerende forsyning $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 113.29K $ 113.29K $ 113.29K Alle tiders Høj: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 Alle tiders Lav: $ 0.00007894 $ 0.00007894 $ 0.00007894 Nuværende pris: $ 0.00011927 $ 0.00011927 $ 0.00011927 Få mere at vide om BlazeX (BLAZEX) pris

BlazeX (BLAZEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlazeX (BLAZEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLAZEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLAZEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLAZEX's tokenomics, kan du udforske BLAZEX tokens live-pris!

BLAZEX Prisprediktion Vil du vide, hvor BLAZEX måske er på vej hen? Vores BLAZEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLAZEX Tokens prisprediktion nu!

