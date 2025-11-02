Blade (BLADE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00999701 $ 0.00999701 $ 0.00999701 24H lav $ 0.01135243 $ 0.01135243 $ 0.01135243 24H høj 24H lav $ 0.00999701$ 0.00999701 $ 0.00999701 24H høj $ 0.01135243$ 0.01135243 $ 0.01135243 All Time High $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Laveste pris $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Prisændring (1H) +26.84% Prisændring (1D) +12.04% Prisændring (7D) +2.84% Prisændring (7D) +2.84%

Blade (BLADE) realtidsprisen er $0.01267992. I løbet af de sidste 24 timer har BLADE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00999701 og et højdepunkt på $ 0.01135243, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLADEs højeste pris nogensinde er $ 0.702613, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00579944.

Når det gælder kortsigtet performance, BLADE har ændret sig med +26.84% i løbet af den sidste time, +12.04% i løbet af 24 timer og +2.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Blade (BLADE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 64.01K$ 64.01K $ 64.01K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsforsyning 5.05M 5.05M 5.05M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Blade er $ 64.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BLADE er 5.05M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.27M.