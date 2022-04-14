BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlackDuckrwa (BD/SOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it's a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies. Officiel hjemmeside: https://blackduckrwa.com/

BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlackDuckrwa (BD/SOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 916.87K $ 916.87K $ 916.87K Samlet udbud $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M Cirkulerende forsyning $ 990.20M $ 990.20M $ 990.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 916.87K $ 916.87K $ 916.87K Alle tiders Høj: $ 0.00197733 $ 0.00197733 $ 0.00197733 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00092594 $ 0.00092594 $ 0.00092594 Få mere at vide om BlackDuckrwa (BD/SOL) pris

BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlackDuckrwa (BD/SOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BD/SOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BD/SOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BD/SOL's tokenomics, kan du udforske BD/SOL tokens live-pris!

