BlackCoin (BLK) Information BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking. Officiel hjemmeside: https://blackcoin.org/

BlackCoin (BLK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlackCoin (BLK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 63.66M $ 63.66M $ 63.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Alle tiders Høj: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Alle tiders Lav: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 Nuværende pris: $ 0.059404 $ 0.059404 $ 0.059404 Få mere at vide om BlackCoin (BLK) pris

BlackCoin (BLK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlackCoin (BLK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLK's tokenomics, kan du udforske BLK tokens live-pris!

