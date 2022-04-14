Black Phoenix (BPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Black Phoenix (BPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Black Phoenix (BPX) Information Black Phoenix is a cryptocurrency with bright future ahead ,that bring benefits more and more for its holders and wants to make you a major investor in digital currency market. Officiel hjemmeside: https://www.blackphoenixbpx.com/ Køb BPX nu!

Black Phoenix (BPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Black Phoenix (BPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.88M $ 8.88M $ 8.88M Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M Alle tiders Høj: $ 3.37 $ 3.37 $ 3.37 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0057645 $ 0.0057645 $ 0.0057645 Få mere at vide om Black Phoenix (BPX) pris

Black Phoenix (BPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Black Phoenix (BPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BPX's tokenomics, kan du udforske BPX tokens live-pris!

