Black Agnus (FTW) Information Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone. Officiel hjemmeside: https://black-agnus.org/ Hvidbog: https://black-agnus.org/whitepaper/ Køb FTW nu!

Black Agnus (FTW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Black Agnus (FTW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 199.15K $ 199.15K $ 199.15K Samlet udbud $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Cirkulerende forsyning $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 199.15K $ 199.15K $ 199.15K Alle tiders Høj: $ 0.00277254 $ 0.00277254 $ 0.00277254 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Black Agnus (FTW) pris

Black Agnus (FTW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Black Agnus (FTW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FTW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FTW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FTW's tokenomics, kan du udforske FTW tokens live-pris!

FTW Prisprediktion Vil du vide, hvor FTW måske er på vej hen? Vores FTW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

