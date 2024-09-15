BKOKFi (BKOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i BKOKFi (BKOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BKOKFi (BKOK) Information Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Officiel hjemmeside: https://bkokfi.com Hvidbog: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Køb BKOK nu!

BKOKFi (BKOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BKOKFi (BKOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 359.32K $ 359.32K $ 359.32K Samlet udbud $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Cirkulerende forsyning $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 359.32K $ 359.32K $ 359.32K Alle tiders Høj: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Alle tiders Lav: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Nuværende pris: $ 0.061373 $ 0.061373 $ 0.061373 Få mere at vide om BKOKFi (BKOK) pris

BKOKFi (BKOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BKOKFi (BKOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BKOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BKOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BKOK's tokenomics, kan du udforske BKOK tokens live-pris!

BKOK Prisprediktion Vil du vide, hvor BKOK måske er på vej hen? Vores BKOK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BKOK Tokens prisprediktion nu!

