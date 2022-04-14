Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bizzy by Virtuals (BIZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bizzy by Virtuals (BIZ) Information Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation. Officiel hjemmeside: https://www.buzzing.club/

Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bizzy by Virtuals (BIZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 875.13K $ 875.13K $ 875.13K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 875.13K $ 875.13K $ 875.13K Alle tiders Høj: $ 0.02075262 $ 0.02075262 $ 0.02075262 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00087512 $ 0.00087512 $ 0.00087512 Få mere at vide om Bizzy by Virtuals (BIZ) pris

Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bizzy by Virtuals (BIZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIZ's tokenomics, kan du udforske BIZ tokens live-pris!

BIZ Prisprediktion Vil du vide, hvor BIZ måske er på vej hen? Vores BIZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

