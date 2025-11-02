BizAuto (BIZA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00017191 24H lav $ 0.00020482 24H høj All Time High $ 0.0324594 Laveste pris $ 0.00002802 Prisændring (1H) -1.29% Prisændring (1D) +3.49% Prisændring (7D) +6.00%

BizAuto (BIZA) realtidsprisen er $0.00020118. I løbet af de sidste 24 timer har BIZA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00017191 og et højdepunkt på $ 0.00020482, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BIZAs højeste pris nogensinde er $ 0.0324594, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002802.

Når det gælder kortsigtet performance, BIZA har ændret sig med -1.29% i løbet af den sidste time, +3.49% i løbet af 24 timer og +6.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BizAuto (BIZA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 673.14K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 777.46K Cirkulationsforsyning 3.29B Samlet Udbud 3,800,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BizAuto er $ 673.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BIZA er 3.29B, med et samlet udbud på 3800000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 777.46K.