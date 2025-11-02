Bitty Baby (BITBABY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.26% Prisændring (1D) -0.97% Prisændring (7D) -5.34% Prisændring (7D) -5.34%

Bitty Baby (BITBABY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BITBABY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BITBABYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BITBABY har ændret sig med -0.26% i løbet af den sidste time, -0.97% i løbet af 24 timer og -5.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitty Baby (BITBABY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K Cirkulationsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Samlet Udbud 999,972,533.655442 999,972,533.655442 999,972,533.655442

Den nuværende markedsværdi på Bitty Baby er $ 15.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BITBABY er 999.97M, med et samlet udbud på 999972533.655442. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.54K.