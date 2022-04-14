Bitrue Coin (BTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitrue Coin (BTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitrue Coin (BTR) Information Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy. Officiel hjemmeside: https://www.bitrue.com/ Køb BTR nu!

Bitrue Coin (BTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitrue Coin (BTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Samlet udbud $ 801.31M $ 801.31M $ 801.31M Cirkulerende forsyning $ 345.05M $ 345.05M $ 345.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.03M $ 29.03M $ 29.03M Alle tiders Høj: $ 0.594476 $ 0.594476 $ 0.594476 Alle tiders Lav: $ 0.01420728 $ 0.01420728 $ 0.01420728 Nuværende pris: $ 0.03622904 $ 0.03622904 $ 0.03622904 Få mere at vide om Bitrue Coin (BTR) pris

Bitrue Coin (BTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitrue Coin (BTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTR's tokenomics, kan du udforske BTR tokens live-pris!

BTR Prisprediktion Vil du vide, hvor BTR måske er på vej hen? Vores BTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTR Tokens prisprediktion nu!

