Bitra (BTR) Information BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility. Officiel hjemmeside: https://bitrataraxa.com/

Bitra (BTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitra (BTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 66.57K $ 66.57K $ 66.57K Samlet udbud $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Cirkulerende forsyning $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.57K $ 66.57K $ 66.57K Alle tiders Høj: $ 5,288.85 $ 5,288.85 $ 5,288.85 Alle tiders Lav: $ 267.88 $ 267.88 $ 267.88 Nuværende pris: $ 665.67 $ 665.67 $ 665.67 Få mere at vide om Bitra (BTR) pris

Bitra (BTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitra (BTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTR's tokenomics, kan du udforske BTR tokens live-pris!

BTR Prisprediktion Vil du vide, hvor BTR måske er på vej hen? Vores BTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTR Tokens prisprediktion nu!

