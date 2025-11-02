BitPill (BITPILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

BitPill (BITPILL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BITPILL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BITPILLs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BITPILL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BitPill (BITPILL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Cirkulationsforsyning 998.08M 998.08M 998.08M Samlet Udbud 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Den nuværende markedsværdi på BitPill er $ 5.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BITPILL er 998.08M, med et samlet udbud på 998078648.175923. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.86K.