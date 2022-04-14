BitOrbit (BITORB) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitOrbit (BITORB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitOrbit (BITORB) Information Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another. Officiel hjemmeside: https://bitorbit.com/

BitOrbit (BITORB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitOrbit (BITORB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.61K $ 2.61K $ 2.61K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.39K $ 59.39K $ 59.39K Alle tiders Høj: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BitOrbit (BITORB) pris

BitOrbit (BITORB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitOrbit (BITORB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BITORB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BITORB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BITORB's tokenomics, kan du udforske BITORB tokens live-pris!

BITORB Prisprediktion Vil du vide, hvor BITORB måske er på vej hen? Vores BITORB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BITORB Tokens prisprediktion nu!

