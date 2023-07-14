Bitnet (BTN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitnet (BTN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitnet (BTN) Information Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape. Officiel hjemmeside: https://bitnet.money/ Hvidbog: https://bitnet.technology/papers Køb BTN nu!

Bitnet (BTN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitnet (BTN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.68K $ 47.68K $ 47.68K Samlet udbud $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Cirkulerende forsyning $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.37K $ 48.37K $ 48.37K Alle tiders Høj: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01001652 $ 0.01001652 $ 0.01001652 Få mere at vide om Bitnet (BTN) pris

Bitnet (BTN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitnet (BTN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTN's tokenomics, kan du udforske BTN tokens live-pris!

