BitDoctorAI (AIDD) Information BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Officiel hjemmeside: https://bitdoctor.ai Hvidbog: https://docs.bitdoctor.ai/ Køb AIDD nu!

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitDoctorAI (AIDD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 905.66K $ 905.66K $ 905.66K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 232.99M $ 232.99M $ 232.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Alle tiders Høj: $ 0.00535102 $ 0.00535102 $ 0.00535102 Alle tiders Lav: $ 0.00305683 $ 0.00305683 $ 0.00305683 Nuværende pris: $ 0.0038786 $ 0.0038786 $ 0.0038786 Få mere at vide om BitDoctorAI (AIDD) pris

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitDoctorAI (AIDD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIDD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIDD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIDD's tokenomics, kan du udforske AIDD tokens live-pris!

AIDD Prisprediktion Vil du vide, hvor AIDD måske er på vej hen? Vores AIDD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIDD Tokens prisprediktion nu!

