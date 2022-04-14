BitcoinSoV (BSOV) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitcoinSoV (BSOV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitcoinSoV (BSOV) Information BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever. Officiel hjemmeside: https://bsovtoken.com Køb BSOV nu!

BitcoinSoV (BSOV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitcoinSoV (BSOV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.18K $ 14.18K $ 14.18K Samlet udbud $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Cirkulerende forsyning $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.11K $ 80.11K $ 80.11K Alle tiders Høj: $ 0.309388 $ 0.309388 $ 0.309388 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00382591 $ 0.00382591 $ 0.00382591 Få mere at vide om BitcoinSoV (BSOV) pris

BitcoinSoV (BSOV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitcoinSoV (BSOV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSOV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSOV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSOV's tokenomics, kan du udforske BSOV tokens live-pris!

BSOV Prisprediktion Vil du vide, hvor BSOV måske er på vej hen? Vores BSOV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSOV Tokens prisprediktion nu!

