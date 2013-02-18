Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Wizards (WZRD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Wizards (WZRD) Information Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard.

Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Wizards (WZRD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Alle tiders Høj: $ 16.23 $ 16.23 $ 16.23 Alle tiders Lav: $ 0.00600057 $ 0.00600057 $ 0.00600057 Nuværende pris: $ 0.323722 $ 0.323722 $ 0.323722 Få mere at vide om Bitcoin Wizards (WZRD) pris

Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Wizards (WZRD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WZRD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WZRD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WZRD's tokenomics, kan du udforske WZRD tokens live-pris!

