Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Information BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Officiel hjemmeside: https://medium.com/@noteamsoidk Køb BTCWIZ nu!

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.26K $ 31.26K $ 31.26K Samlet udbud $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Cirkulerende forsyning $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.26K $ 31.26K $ 31.26K Alle tiders Høj: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) pris

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCWIZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCWIZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCWIZ's tokenomics, kan du udforske BTCWIZ tokens live-pris!

BTCWIZ Prisprediktion Vil du vide, hvor BTCWIZ måske er på vej hen? Vores BTCWIZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTCWIZ Tokens prisprediktion nu!

