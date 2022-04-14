Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Treasury Machine (BTM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Information $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://btm.money/ Køb BTM nu!

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Treasury Machine (BTM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.26K $ 17.26K $ 17.26K Samlet udbud $ 998.09M $ 998.09M $ 998.09M Cirkulerende forsyning $ 998.09M $ 998.09M $ 998.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.26K $ 17.26K $ 17.26K Alle tiders Høj: $ 0.00201157 $ 0.00201157 $ 0.00201157 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bitcoin Treasury Machine (BTM) pris

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Treasury Machine (BTM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTM's tokenomics, kan du udforske BTM tokens live-pris!

