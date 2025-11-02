Bitcoin on Katana (BTCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 108,779 24H lav $ 110,338 24H høj All Time High $ 125,460 Laveste pris $ 104,346 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) +0.68% Prisændring (7D) -1.34%

Bitcoin on Katana (BTCK) realtidsprisen er $110,123. I løbet af de sidste 24 timer har BTCK handlet mellem et lavpunkt på $ 108,779 og et højdepunkt på $ 110,338, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTCKs højeste pris nogensinde er $ 125,460, mens den laveste pris nogensinde er $ 104,346.

Når det gælder kortsigtet performance, BTCK har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +0.68% i løbet af 24 timer og -1.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcoin on Katana (BTCK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.87M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.87M Cirkulationsforsyning 344.01 Samlet Udbud 344.01372759

Den nuværende markedsværdi på Bitcoin on Katana er $ 37.87M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BTCK er 344.01, med et samlet udbud på 344.01372759. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.87M.