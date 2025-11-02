Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 128.78 $ 128.78 $ 128.78 24H lav $ 130.05 $ 130.05 $ 130.05 24H høj 24H lav $ 128.78$ 128.78 $ 128.78 24H høj $ 130.05$ 130.05 $ 130.05 All Time High $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Laveste pris $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Prisændring (1H) +0.55% Prisændring (1D) +0.04% Prisændring (7D) -1.51% Prisændring (7D) -1.51%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) realtidsprisen er $129.49. I løbet af de sidste 24 timer har BTCLE handlet mellem et lavpunkt på $ 128.78 og et højdepunkt på $ 130.05, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTCLEs højeste pris nogensinde er $ 137.88, mens den laveste pris nogensinde er $ 125.09.

Når det gælder kortsigtet performance, BTCLE har ændret sig med +0.55% i løbet af den sidste time, +0.04% i løbet af 24 timer og -1.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.93M$ 25.93M $ 25.93M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 27.19M$ 27.19M $ 27.19M Cirkulationsforsyning 200.28K 200.28K 200.28K Samlet Udbud 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bitcoin Limited Edition er $ 25.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BTCLE er 200.28K, med et samlet udbud på 210000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.19M.