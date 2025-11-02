Bitcoin Limited Edition Pris (BTCLE)
+0.55%
+0.04%
-1.51%
-1.51%
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) realtidsprisen er $129.49. I løbet af de sidste 24 timer har BTCLE handlet mellem et lavpunkt på $ 128.78 og et højdepunkt på $ 130.05, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BTCLEs højeste pris nogensinde er $ 137.88, mens den laveste pris nogensinde er $ 125.09.
Når det gælder kortsigtet performance, BTCLE har ændret sig med +0.55% i løbet af den sidste time, +0.04% i løbet af 24 timer og -1.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Bitcoin Limited Edition er $ 25.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BTCLE er 200.28K, med et samlet udbud på 210000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.19M.
I løbet af i dag var prisændringen af Bitcoin Limited Edition til USD $ +0.051131.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Bitcoin Limited Edition til USD $ +2.6838356380.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Bitcoin Limited Edition til USD $ +1.3584536920.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Bitcoin Limited Edition til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.051131
|+0.04%
|30 dage
|$ +2.6838356380
|+2.07%
|60 dage
|$ +1.3584536920
|+1.05%
|90 dage
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
