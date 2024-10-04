Bitcoin Cat (SASHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Cat (SASHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Cat (SASHA) Information Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters. Officiel hjemmeside: https://www.sashacto.com/ Køb SASHA nu!

Bitcoin Cat (SASHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Cat (SASHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.41K $ 52.41K $ 52.41K Samlet udbud $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Cirkulerende forsyning $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.41K $ 52.41K $ 52.41K Alle tiders Høj: $ 0.00141447 $ 0.00141447 $ 0.00141447 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bitcoin Cat (SASHA) pris

Bitcoin Cat (SASHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Cat (SASHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SASHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SASHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SASHA's tokenomics, kan du udforske SASHA tokens live-pris!

